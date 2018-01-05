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Пачука — УНАМ Пумас прогноз профессионала на матч 07.01.18

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Прогноз от наших экспертов
Пачука — УНАМ Пумас прогноз профессионала на матч 07.01.18

Главный арбитр матча Пачука – УНАМ Пумас в 04:06 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 07 января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб УНАМ Пумас на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также УНАМ Пумас – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Пачука – УНАМ Пумас, занизив на них коэффициент до 1.81. Поставить на ничью можно по 3.38, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.02.

По меркам национального чемпионата Пачука это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Пачука является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Пачука пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб УНАМ Пумас в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем УНАМ Пумас демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб УНАМ Пумас забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но УНАМ Пумас имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Пачука – УНАМ Пумас, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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