Лас-Пальмас — Эйбар прогноз специалиста на матч 07.01.18

Главный арбитр матча Лас-Пальмас – Эйбар в 18:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 07.01.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Эйбар на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Эйбар – девять против двух.

Гости поединка Лас-Пальмас – Эйбар от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.34. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.34, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Лас-Пальмас использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Лас-Пальмас, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Лас-Пальмас выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В этом сезоне у футбольного клуба Эйбар совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Эйбар находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Эйбар выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Эйбар в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Лас-Пальмас – Эйбар, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Эйбар.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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