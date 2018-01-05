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Болельщики 07-го января ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как ПАС Ламия 1964 и Ксанти. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 18:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Если футбольные клубы ПАС Ламия 1964 и Ксанти в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 2.98. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.42, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.03.
Если раньше футбольный клуб ПАС Ламия 1964 ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. ПАС Ламия 1964 в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба ПАС Ламия 1964 стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Ксанти сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Ксанти имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Ксанти покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча ПАС Ламия 1964 – Ксанти на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Ксанти, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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