Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид 07.01.18

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Сельта и команда Реал Мадрид будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Сельта и команды Реал Мадрид будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Сельта и футболистами команды Реал Мадрид. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.

Наши эксперты полагают, что букмекеры несколько недооценивают шансы гостей в матче против футболистов команды Сельта. Возможно, что статистика выступлений хозяев поля в нынешнем сезоне и говорит о том, что именно они должны быть фаворитами этого матча, однако между командами нет такой пропасти в классе, чтобы коэффициент на победу команды Сельта в этом матче был таким низким. Гости не сильно отстают от своих соперников в турнирной таблице, да и в последних матчах, после того, как все ключевые футболисты команды Реал Мадрид вернулись в строй, клуб демонстрирует отличные результаты. В общем, здесь наши эксперты рекомендуют делать ставки на то, что команда Реал Мадрид не проиграет в этой игре. Тем более что очки гостям сейчас нужнее, чем их соперникам. Игра обещает быть жесткой, так как ни одна из команд просто так не уступит победу свои соперникам. Исходя из этого, мы рассматриваем общий тотал нарушений и желтых карточек на больше, тем более что судить матч будет арбитр, который долго не колеблется, а сразу предупреждает нарушителей. Общий тотал угловых в матче тоже стоит заигрывать на больше, так как оба клуба активно задействуют фланги во время атаки, да и стандарты есть кому замыкать в составах обеих команд. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как клубы предпочитают активно действовать впереди, а в обороне у команды Сельта и команды Реал Мадрид не все так гладко.

Игра закончится победой Сельта — 6.7, игра закончится победой Реал Мадрид — 1.49, никто не победит в игре — 5.2.

Сегодня футбол – это не просто игра, а еще и возможность неплохо заработать. Развитие всех видов спорта заставило расширяться букмекерский рынок, однако ставки на футбол пока остаются наиболее многочисленными. Скорее всего, это связано с тем, что у этого вида спорта огромная армия болельщиков во всех уголках мира. А, как известно, футбольные болельщики самые азартные люди в мире, они готовы поставить на победу своей команды всю до последней копейки. Этим и пользуются букмекеры. Однако эксперты нашего портала говорят, что пришло время сказать хватит букмекерам, и начать выигрывать на ставках. Наши эксперты ежедневно мониторят линии букмекерских конторах в поисках наиболее интересных ставок на футбол с высоким процентом проходимости. Для прогнозирования матчей мы пользуемся специальными программами, позволяющими нам лучше проанализировать предстоящий футбольный матч и найти интересные ставки. Каждый наш прогноз – это результат кропотливого труда, причем каждый прогноз мы даем с подробным описанием. Вместе мы сможет выиграть у букмекеров, не отрываясь от любимого занятия – просмотра футбольных матчей. Всем удачных ставок и зрелищного футбола!

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