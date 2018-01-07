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Челси — Арсенал прогноз и ставки от профессионала 09.01.18

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Челси — Арсенал прогноз и ставки от профессионала 09.01.18

Футболисты клуба Арсенал не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 09-го января 2018 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Челси – Арсенал идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:45 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Челси – Арсенал практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.74. Хозяева получили на свою победу котировку 1.855, а на гостей идет прием ставок по 3.96.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Челси на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Челси потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Челси в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Арсенал прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Арсенал сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Арсенал в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Так как хозяева поединка Челси – Арсенал сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Челси.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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