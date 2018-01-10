Белененсеш — Боавишта: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 10.01.18

10.01.2018 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Белененсеш – Боавишта. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Белененсеш, а вот игроки ФК Боавишта смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 00:00 по МСК.

Поставить на хозяев матча Белененсеш – Боавишта можно по коэффициенту 2.42, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.5. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.1.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Белененсеш слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Белененсеш был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Белененсеш выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Боавишта имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Боавишта демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Боавишта продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Боавишта в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Белененсеш – Боавишта лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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