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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 10-го января, так как именно в этот день на поле сойдутся Олимпиакос Пирей и Платаниас. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Платаниас сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Олимпиакос Пирей. Начало данной игры произойдет в 16:00 по московскому времени.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Олимпиакос Пирей – Платаниас практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 6.4. Хозяева получили на свою победу котировку 1.13, а на гостей идет прием ставок по 17.
По меркам национального чемпионата Олимпиакос Пирей это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Олимпиакос Пирей является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Олимпиакос Пирей пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Платаниас уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Платаниас практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Платаниас демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Олимпиакос Пирей – Платаниас, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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