ПАС Джаннина — Левадеякос прогноз и ставки от профессионала 10.01.18

История противостояния ПАС Джаннина – Левадеякос длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб ПАС Джаннина одержал 51 победу, а на счету ФК Левадеякос 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 10-го января и по московскому времени его начало будет в 18:15.

Российские букмекеры не прошли мимо матча ПАС Джаннина – Левадеякос, выставив коэффициент 1.64 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.86, а поставить на ничью возможно по 3.54.

Две недели назад футбольный клуб ПАС Джаннина получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК ПАС Джаннина из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле ПАС Джаннина выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок ПАС Джаннина – Левадеякос у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Левадеякос. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Левадеякос продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Левадеякос крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Хозяева матча ПАС Джаннина – Левадеякос предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК ПАС Джаннина больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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