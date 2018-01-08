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Личная встреча между футбольными клубами Амьен СК и ПСЖ назначена на 10 января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Амьен СК. По Москве начало данной игры в 23:05.
Гости поединка Амьен СК – ПСЖ от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 1.21. Хозяева оценены конторами коэффициентом 14, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 8.1.
По меркам национального чемпионата Амьен СК это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Амьен СК является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Амьен СК пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
За последние четыре недели футбольному клубу ПСЖ пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба ПСЖ находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что ПСЖ намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде ПСЖ в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Так как хозяева поединка Амьен СК – ПСЖ сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Амьен СК.
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