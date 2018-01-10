Монаркас — Пуэбла прогноз и ставки от профессионала 13.01.18

История противостояния Монаркас – Пуэбла длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Монаркас одержал 51 победу, а на счету ФК Пуэбла 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 13-го января и по московскому времени его начало будет в 04:00.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Монаркас – Пуэбла, занизив на них коэффициент до 2.02. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Монаркас использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Монаркас, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Монаркас выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

На выезде футбольный клуб Пуэбла выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Пуэбла выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Пуэбла добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая сильную игру хозяев матча Монаркас – Пуэбла на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Пуэбла, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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