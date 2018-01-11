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|Севилья
|11.01 21:30 по МСК.
|Кадиз
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|11.01 23:30 по МСК.
|Сельта де Виго
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|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
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|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
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|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
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Хозяев матча Реал Мадрид – Вильярреал 13 января ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 18:15 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекеры считают фаворитом поединка Реал Мадрид – Вильярреал гостей, так что на их победу выставили коэффициент 12.5. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.296, а на ничейный результат можно поставить по 6.4.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Реал Мадрид существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Реал Мадрид проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Реал Мадрид никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Вильярреал. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Вильярреал продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Вильярреал крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
В футбольном поединке Реал Мадрид – Вильярреал эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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