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|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Что изменилось в "Сошо" после продажи клуба и какую ставку сделать во время ближайшей игры команды - ответы в прогнозе
|Осер
|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
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|Страсбур
|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
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|Гирона
|13.01 15:00 по МСК.
|Лас Палмас
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|Вест Бромвич
|13.01 18:00 по МСК.
|Брайтон
Безвыигрышная серия "Вест Бромвича" в чемпионате Англии насчитывает 20 матчей
|Ницца
|13.01 22:00 по МСК.
|Амьенс
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|14.01 20:00 по МСК.
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Дортмундская "Боруссия" продолжает вести борьбу за тройку призеров немецкой Бундеслиги
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 14-го января 2018 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Клуб Америка и Пачука. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Клуб Америка, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 06:00.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Клуб Америка – Пачука определились с коэффициентами. На ФК Клуб Америка выставили 2.17, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.72.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Клуб Америка использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Клуб Америка, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Клуб Америка выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Пачука постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Клуб Америка – Пачука являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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