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|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Что изменилось в "Сошо" после продажи клуба и какую ставку сделать во время ближайшей игры команды - ответы в прогнозе
|Осер
|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
Во французской Лиге 2 встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Чей стимул окажется выше?
|Страсбур
|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
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|Хетафе
|12.01 23:00 по МСК.
|Малага
Новичок Примеры "Хетафе" принимает на своем поле аутсайдера "Малагу". Прогнозируем исход стартового матча тура в Испании
|Гирона
|13.01 15:00 по МСК.
|Лас Палмас
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|Аугсбургер
|13.01 17:30 по МСК.
|Гамбург
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|Вест Бромвич
|13.01 18:00 по МСК.
|Брайтон
Безвыигрышная серия "Вест Бромвича" в чемпионате Англии насчитывает 20 матчей
|Ницца
|13.01 22:00 по МСК.
|Амьенс
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|Боруссия
|14.01 20:00 по МСК.
|Вольфсбург
Дортмундская "Боруссия" продолжает вести борьбу за тройку призеров немецкой Бундеслиги
Хозяев матча Астерас Триполис – Лариса 14 января ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 18:15 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Астерас Триполис – Лариса коэффициент на победу гостей просел до 5.15. На ничью он остался неизменным — 3.36, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.71.
По меркам национального чемпионата Астерас Триполис это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Астерас Триполис является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Астерас Триполис пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Последний матч футбольного клуба Лариса прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Лариса находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Лариса в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
В футбольном поединке Астерас Триполис – Лариса эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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