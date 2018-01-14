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|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Что изменилось в "Сошо" после продажи клуба и какую ставку сделать во время ближайшей игры команды - ответы в прогнозе
|Осер
|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
Во французской Лиге 2 встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Чей стимул окажется выше?
|Страсбур
|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
Новичок чемпионата Франции "Страсбург" ждет в гости крепкий "Генгам". Надежный прогноз уже готов!
|Хетафе
|12.01 23:00 по МСК.
|Малага
Новичок Примеры "Хетафе" принимает на своем поле аутсайдера "Малагу". Прогнозируем исход стартового матча тура в Испании
|Гирона
|13.01 15:00 по МСК.
|Лас Палмас
Абсолютный дебютант чемпионата Испании "Жирона" принимает на своем поле "Лас-Пальмас", который пытается реанимировать Пако Хемес
|Аугсбургер
|13.01 17:30 по МСК.
|Гамбург
"Аугсбург" в текущем сезоне Бундеслиги неожиданно стал одним из претендентов на еврокубковую зону. Как команда Мануэля Баума откроет второй круг чемпионата Германии?
|Вест Бромвич
|13.01 18:00 по МСК.
|Брайтон
Безвыигрышная серия "Вест Бромвича" в чемпионате Англии насчитывает 20 матчей
|Ницца
|13.01 22:00 по МСК.
|Амьенс
В первом круге чемпионата Франции "Амьен" разгромил "Ниццу" со счетом 3:0. Сумеют ли "орлята" взять реванш?
|Боруссия
|14.01 20:00 по МСК.
|Вольфсбург
Дортмундская "Боруссия" продолжает вести борьбу за тройку призеров немецкой Бундеслиги
Болельщики 14.01.2018 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Тондела и Фейренси. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 19:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Тондела – Фейренси, занизив на них коэффициент до 2.12. Поставить на ничью можно по 3.24, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.12.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Тондела использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Тондела, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Тондела выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Фейренси может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Фейренси надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Фейренси имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Тондела – Фейренси, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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