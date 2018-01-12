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|Гирона
|13.01 15:00 по МСК.
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|13.01 17:30 по МСК.
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|13.01 18:00 по МСК.
|Брайтон
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|Ницца
|13.01 22:00 по МСК.
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|14.01 20:00 по МСК.
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Болельщики 14-го января 2018 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Фрей Паулистано и Сержипи. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Фрей Паулистано – Сержипи коэффициент на победу гостей просел до 1.59. На ничью он остался неизменным — 3.74, а на победу хозяев матча он немного вырос до 4.66.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Фрей Паулистано не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Фрей Паулистано уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Сержипи может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Сержипи надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Сержипи имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Хозяева матча Фрей Паулистано – Сержипи предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Фрей Паулистано больше 1.5 гола.
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