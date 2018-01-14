Бурсаспор — Генчлерберлиги: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Турции 16.01.18

Футболисты клуба Бурсаспор готовятся до 16-го января 2018 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Генчлерберлиги. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 16:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Бурсаспор – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

В футбольном поединке Бурсаспор – Генчлерберлиги букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.87, на ничью выставили 3.6, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.72.

По меркам национального чемпионата Бурсаспор это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Бурсаспор является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Бурсаспор пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Генчлерберлиги совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Генчлерберлиги находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Генчлерберлиги выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Генчлерберлиги в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Бурсаспор – Генчлерберлиги, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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