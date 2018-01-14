Нанси — Ним Олимпик: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.01.18

Болельщики 16-го января ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Нанси и Ним Олимпик. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 23:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Нанси – Ним Олимпик практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.1. Хозяева получили на свою победу котировку 2.42, а на гостей идет прием ставок по 3.5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Нанси уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Нанси сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Нанси не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Ним Олимпик пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ним Олимпик находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ним Олимпик намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ним Олимпик в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В матче Нанси – Ним Олимпик довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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