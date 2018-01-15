Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|АЗ Алкмаар
|15.01 22:00 по МСК.
|Камбур
В голландском футболе есть привлекательный вариант с отличным коэффициентом!
|Бетис Севилья
|15.01 23:00 по МСК.
|Леганес
Закрывать программу 19-го тура чемпионата Испании будут "Бетис" и "Леганес"
|Ман Ю
|15.01 23:00 по МСК.
|Сток
"Сток Сити" проведет первый матч после увольнения Марка Хьюза
|Эшторил
|16.01 00:00 по МСК.
|Порто
В случае победы "Порту" может вернуться на первое место турнирной таблицы чемпионата Португалии. На что поставить с высоким коэффициентом? Эксперты выбрали оптимальный вариант
|Ришар Гаске
|16.01 06:14 по МСК.
|Блац Кавчич
Матч 1 круга на Открытом чемпионате Австралии между Ришаром Гаске и Блажем Кавчичем ожидает нас 16 января.
|Спарта
|16.01 22:00 по МСК.
|Витесс
Дик Адвокат вернулся в чемпионат Голландии и дебютирует в качестве главного тренера "Спарты"
|Бург Пероннас
|16.01 23:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Во французской Лиге 2 встретятся аутсайдеры дивизиона. Эксперты худшего их худших уже определили
|Нанси
|16.01 23:00 по МСК.
|Ним
"Нанси" играл в высшей лиге чемпионата Франции в прошлом сезоне, "Ним" туда рвется сейчас. Кто из команд будет ближе к победе?
Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Бордо и команды Кан, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Бордо и команда Кан хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.
Наши эксперты после тщательного изучения предстоящего матча, в котором встретятся футболисты команды Бордо и футболисты команды Кан, выяснили, что оба соперника будут играть в ослабленных составах. Это вызвано большим количеством травм и дисквалификаций. Так что, есть вероятность, что букмекеры несколько поторопились выставлять хозяев поля такими фаворитами. В принципе, если убрать все форс-мажорные обстоятельства, то и хозяева поля, и гости уже обеспечили себе участие в высшем дивизионе чемпионата на будущий сезон. Однако расслабляться командам не стоит, так как впереди им предстоит сыграть с лидерами чемпионата, а учитывая проблемы с составами, взять очки в этих матчах им будет очень непросто. Статистика встреч команды Бордо и команда Кан говорит о том, что оба клуба действуют в атакующей манере, не сильно беспокоясь о защите собственных ворот. Учитывая, что в текущем матче в составах команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты полагают, что игра будет динамичной, поэтому велика вероятность большого количества забитых мячей. Еще мы учли тот факт, что команда Бордо и команда Кан в очных противостояниях действуют довольно грубо, а сегодняшний арбитр является лидером чемпионата по желтым и красным карточкам. Этот аспект мы тоже отразили в своих прогнозах на этот матч. Так что, ждем от команд интересной игры, которая позволит бетторам неплохо заработать на ставках.
Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Бордо и команды Кан. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Кан должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Бордо уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Бордо уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Бордо и на фору команды Бордо. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Бордо победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Бордо привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Бордо на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.
Победителем матча станет Бордо — 1.94, нет победителей в матче — 3.34, победителем матча станет Кан — 4.92.
Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.
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