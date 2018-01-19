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Рода — Твенте: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Голландии 20.01.18

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Прогнозы на сегодня:
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Кайл Эдмунд 19.01 03:00 по МСК. Николай Басилашвили #
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Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Кайлом Эдмундом и Николохом Басилашвили ожидает нас 19 января.
АТП теннис: АТП – Пары – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Джонсон С / Кверри С 19.01 03:00 по МСК. П. Андухар/ А. Рамос-Винолас #
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Матч 2 круга на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде у мужчин между парой Джонсон/Куэрри и Андухар/Рамос-Винолас ожидает нас 19 января.
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Дерби 19.01 22:45 по МСК. Бристоль #
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Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
Испания футбол: Испания – Ла Лига 2
до начала:
# Гранада 19.01 23:00 по МСК. Сарагоса #
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Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Томас Бердых 20.01 03:00 по МСК. Хуан Мартин Дель Потро #
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Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Эвертон 20.01 18:00 по МСК. Вест Бромвич #
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"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
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Прогноз от наших экспертов
Рода — Твенте: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Голландии 20.01.18

Футболисты клуба Рода готовятся до 20-го января, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Твенте. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 20:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Рода – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости поединка Рода – Твенте от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 2.55. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.53, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.46.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Рода существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Рода проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Рода никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Твенте в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Твенте демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Твенте забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Твенте имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ставить на матч Рода – Твенте лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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