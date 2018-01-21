Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Панатинайкос
|19.01 22:15 по МСК.
|ЦСКА
В 19-м туре Евролиги нас ждет увлекательная дуэль двух европейских грандов – «Панатинаикоса» и ЦСКА. Греческий клуб выиграл абсолютно все домашние матчи в этом евросезоне, однако сейчас, возможно, команду Хавьера Паскуаля ожидает самая серьезная проверка на прочность. Сумеет ли «Панатинаикос» победить ЦСКА?
|Дерби
|19.01 22:45 по МСК.
|Бристоль
Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
|Гранада
|19.01 23:00 по МСК.
|Сарагоса
Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
|Томас Бердых
|20.01 09:00 по МСК.
|Хуан Мартин Дель Потро
Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
|Карабукспор
|20.01 13:30 по МСК.
|Генчлербирлиги
Есть уверенный вариант в чемпионате Турции. Предлагаем две ставки, одна из которых по коэффициенту доходит почти до 2.5!
|Эвертон
|20.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
|Вильяреал
|20.01 20:30 по МСК.
|Леванте
"Вильярреал" после сенсационной победы над "Реалом" принимает "Леванте". Очевидная победа фаворита?
|Амьенс
|20.01 22:00 по МСК.
|Генгам
Безвыигрышная серия "Амьена" в чемпионате Франции составляет 6 матчей. Продлит ли "Генгам" черную полосу пикардийцев?
|Болонья
|21.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
"Беневенто" навсегда вошел в историю европейского футбола, но поможет ли такая "известность" в поединке с "Болоньей"?
|Саутгемптон
|21.01 19:00 по МСК.
|Тоттенхэм
В английской Премьер-лиге состоится противостояние двух аргентинских тренеров, двух Маурисио - Пеллегрино и Почеттино. Чей клуб будет ближе к победе?
|Лион
|21.01 23:00 по МСК.
|ПСЖ
Программу 22-го тура чемпионата Франции завершит главный поединок уик-энда "Лион" - "Пари Сен-Жермен"
В 21:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Риу-Аве – Боавишта. Футбольный поединок запланировали на 21.01.2018, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Гости поединка Риу-Аве – Боавишта от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 5.65. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.74, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.68.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Риу-Аве на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Риу-Аве потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Риу-Аве в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Боавишта. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Боавишта продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Боавишта крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Ставить на матч Риу-Аве – Боавишта лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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