Эйбар — Малага прогноз и ставки от профессионала 22.01.18

22-го января состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Эйбар – Малага. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Эйбар, а вот игроки ФК Малага смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Эйбар – Малага определились с коэффициентами. На ФК Эйбар выставили 1.81, на мировую между командами — 3.68, а ставки на гостей матча принимаются по 5.3.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Эйбар отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Эйбар еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Эйбар пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Малага имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Малага демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Малага продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Малага в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Эйбар – Малага лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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