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|21.01 17:00 по МСК.
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|21.01 19:00 по МСК.
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Болельщики 23-го января 2018 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Монтевидео Уондерерс и Олимпия Асунсьон. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 01:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Ставки на футбольную встречу Монтевидео Уондерерс – Олимпия Асунсьон уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.68. Уверенные в победе гостей могут поставить на 2.856, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.16.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Монтевидео Уондерерс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Монтевидео Уондерерс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Монтевидео Уондерерс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Олимпия Асунсьон. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Олимпия Асунсьон продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Олимпия Асунсьон крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Учитывая сильную игру хозяев матча Монтевидео Уондерерс – Олимпия Асунсьон на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Олимпия Асунсьон, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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