Монтевидео Уондерерс — Олимпия Асунсьон прогноз и ставки от профессионала 23.01.18

Болельщики 23-го января 2018 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Монтевидео Уондерерс и Олимпия Асунсьон. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 01:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Ставки на футбольную встречу Монтевидео Уондерерс – Олимпия Асунсьон уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.68. Уверенные в победе гостей могут поставить на 2.856, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.16.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Монтевидео Уондерерс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Монтевидео Уондерерс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Монтевидео Уондерерс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Олимпия Асунсьон. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Олимпия Асунсьон продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Олимпия Асунсьон крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая сильную игру хозяев матча Монтевидео Уондерерс – Олимпия Асунсьон на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Олимпия Асунсьон, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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