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Футболисты клуба Орьенте Петролеро готовятся до 23-го января, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Университарио Лима. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 04:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Орьенте Петролеро – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Орьенте Петролеро – Университарио Лима, выставив коэффициент 2.24 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.52, а поставить на ничью возможно по 3.24.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Орьенте Петролеро использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Орьенте Петролеро, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Орьенте Петролеро выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Университарио Лима сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Университарио Лима имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Университарио Лима покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Учитывая статистику личных встреч Орьенте Петролеро – Университарио Лима, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Университарио Лима еще не разу не проигрывал в два мяча.
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