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|Зульте Варегем
|23.01 22:30 по МСК.
|Стандард Льеж
Чемпионат Бельгии. "Зюлте-Варегем" проводит неудачный сезон. Стоит ли ставить против этой команды?
|Сканторп
|23.01 22:45 по МСК.
|Донкастер
Готовы предложить надежный вариант в третьем английском дивизионе
|Севилья
|23.01 23:30 по МСК.
|Атлетико М
Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании. Сможет ли "Атлетико" взять реванш у "Севильи" за домашнее поражение?
|Денис Кудла
|23.01 23:35 по МСК.
|Рейлли Опелька
Матч 1 круга на челленджере в американском Ньюпорт-Бич на харде между Дэнисом Кудла и Рейлли Опелка ожидает нас 23 января.
|Дармштадт
|24.01 20:30 по МСК.
|Кайзерслаутерн
"Дармштадт" не может выиграть во Второй Бундеслиге 12 матчей подряд!
|Реал Мадрид
|24.01 23:30 по МСК.
|Леганес
После выездной победы над "Леганесом" мадридский "Реал" уже практически в 1/2 финала Кубка Испании. Но каким получится ответный поединок?
Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Сен-Ло Манш и команды Ле Арбье, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.
Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Сен-Ло Манш и команды Ле Арбье склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Сен-Ло Манш серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.
В матче команды Сен-Ло Манш и команды Ле Арбье победа будет иметь для каждого из соперников ключевое значение, так как позволит укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что команда Сен-Ло Манш и команда Ле Арбье ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Исходя из календаря, у обеих команд есть хорошие шансы попасть в один из клубных турниров на будущий год. Однако сегодня, в очном противостоянии, одна из команд может практически решить все вопросы. Так что, наши эксперты полагают, что это противостояние будет очень и очень напряженным. Исходя из этого, учитывая статистику личных встреч, а также беря во внимание судейский фактор, мы полагаем, что ставки на пенальти и удаление в этом матче являются полностью оправданными. Из статистических ставок мы бы рекомендовали обратить внимание на общий тотал нарушений правил и желтых карточек на больше. Матч будет проходить в борьбе, ожидается много силовых противостояний в центре поля, симуляций и провокаций. Естественно, даже учитывая лояльное отношение арбитров к таким событиям, судья не сможет не наказывать грубиянов, поэтому ждем здесь обилие желтых карточек и нарушений. Относительно фаворита, то здесь трудно отдать предпочтение одной из команд, так как и у команды Сен-Ло Манш и у команды Ле Арбье есть свои сильные и слабые стороны. Скорее всего, наиболее закономерным итогом этого противостояния будет ничья, но мы все же рекомендуем воздержаться от ставок на исход в этом матче.
Матч закончится триумфом Сен-Ло Манш — 4.86, ничья в матче — 3.74, матч закончится триумфом Ле Арбье — 1.82.
Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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