Сегодня матч Алавес — Валенсия. Прогнозы и ставки от эксперта 24.01.18

Эксперты нашего портала заранее просматривают расписание футбольных чемпионатов на несколько туров вперед. Это позволяет нам выбирать наиболее интересные футбольные матчи, а также дает пищу для анализа. Отметим, что в преддверии важных матчей футболисты, которые имеют критическое количество предупреждений могут специально получить желтую карточку, чтобы иметь дополнительное время для отдыха перед важным противостоянием. Помимо этого, менеджеры команд могут придержать ключевых футболистов, выпустив на поле в матче со слабым соперником ближайших резервистов. В общем, в зависимости от ситуации, здесь масса вариантов, и все они должны быть учтены при прогнозировании. Казалось бы, что команда Алавес не должна иметь никаких проблем в матче со своим соперником в ближайшем туре чемпионата. Однако, в расписании предстоящих матчей, у хозяев поля намечается матч с командой, которая является одним из ключевых конкурентов в борьбе за высокие места в чемпионате. А это означает, что хозяева поля могут не выпустить основу на матч со своими текущими соперниками. Именно поэтому команда Валенсия в этой игре имеет все шансы на то, чтобы не только удержать плюсовую фору, но и побороться за результат. Таким образом, противостояние команды Алавес и команды Валенсия должно получиться довольно интересным, так как хозяева поля вряд ли будут иметь колоссальное преимущество в этом матче, следовательно, борьба будет идти все 90-то минут матча.

Не каждый день случаются такие величайшие матчи в футболе, как противостояние команды Алавес и команды Валенсия. Сейчас обе команды показывают просто великолепный футбол, а это означает, что сегодня болельщиков ждет настоящий футбольный триллер, так как цена поражения для одной из команд окажется очень высокой, скорее всего, повлечет за собой ряд кадровых изменений, начиная с менеджера, и заканчивая футболистами. Именно сегодняшний матч определит фаворита текущего сезона, команду, которая может стать чемпионом. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, несмотря на некоторый перекос в линии основных исходов, предлагаемых букмекерами, мы приняли решение обойтись без прогнозов на победителя матча, пусть каждый сам для себя решает, за победу какой команды болеть в этой игре, и в соответствии с этим – делает ставки. Наши же эксперты приняли решение сосредоточиться на статистических показателях, так как, тщательно изучив очные противостояния команды Алавес и команды Валенсия, мы пришли к мнению, что в этом матче будет много интересного для ставок. Фигура главного арбитра матча тоже весьма любопытна, так как судья не самый лояльный, который привык не церемониться с грубиянами, невзирая на статус клубов и звездность футболистов. Кстати, этот арбитр недавно обслуживал матч с участием этих команд, и там цифры его статистики довольно-таки любопытные. Все это, а также наши мнения относительно того, как будут развиваться события в этом противостоянии, можно найти ниже. Советуем не пропустить этот интереснейший матч.

Команда Алавес и команда Валенсия, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, имеют богатую историю, а также в нынешнем чемпионате эти футбольные клубы могут удивить всех, неожиданно заняв высокие места по итогам сезона. Напомним, что сейчас команда Алавес и команда Валенсия занимают места в середине турнирной таблицы, однако, при определенных раскладах, и если будут стабильно набирать очки в оставшихся матчах, эти команды могут попробовать занять высокие строчки в чемпионате. По словам менеджеров команд, сейчас именно это является первоочередной целью для их подопечных, поэтому сегодня нас ждет настоящий триллер. Исходя из этого, эксперты нашего портала решили порекомендовать бетторам сыграть пенальти и удаление в этом матче, так как, скорее всего, обе команды будут играть от ножа, стараясь больше разрушать атаки соперника, чем атаковать. Да и судья для таких ставок вполне подходящий. Это же касается и общего тотала нарушений правил и желтых карточек. В этом матче соперники точно не будут жалеть друг друга. Общий тотал забитых голов в матче мы рассматриваем на меньше, мы полагаем, что команды будут играть в защитный футбол, а вязкая игра в центре поля через мелкий фол должна полностью сковать атакующий потенциал обеих футбольных клубов. Общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как если клубы не будут атаковать, то в матче просто неоткуда взяться большому количеству угловых. А вот относительно фаворита матча – здесь все намного сложнее, оба соперника находятся в одинаковой форме, однако мы рискнем отдать предпочтение хозяевам поля за счет домашнего стадиона.

Триумфатором станет Алавес — 3.07, нет победителей — 3.46, триумфатором станет Валенсия — 2.45.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Алавес и команда Валенсия – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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