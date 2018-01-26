Сержипи — Бока Юниор прогноз и ставки от профессионала 26.01.18

Футболисты клуба Сержипи готовятся до 26.01.2018, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Бока Юниор. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 02:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Сержипи – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Футбольный клуб Сержипи среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.632. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Бока Юниор выставили 4.66.

В прошлом поединке футбольного клуба Сержипи основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Сержипи будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Сержипи есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Бока Юниор в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Бока Юниор демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Бока Юниор забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Бока Юниор имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Сержипи – Бока Юниор являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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