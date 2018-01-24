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Трапани — Юве Стабия прогноз и ставки от профессионала 26.01.18

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Трапани — Юве Стабия прогноз и ставки от профессионала 26.01.18

Главный арбитр матча Трапани – Юве Стабия в 22:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 26-го января 2018 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Юве Стабия на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Юве Стабия – девять против двух.

Гости поединка Трапани – Юве Стабия от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.44. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.77, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.26.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Трапани существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Трапани проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Трапани никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Юве Стабия постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

В матче Трапани – Юве Стабия довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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