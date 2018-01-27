Университарио Лима — Орьенте Петролеро прогноз профессионала на матч 27.01.18

Футболисты клуба Орьенте Петролеро не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 27.01.2018 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Университарио Лима – Орьенте Петролеро идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 04:45 по МСК.

Если футбольные клубы Университарио Лима и Орьенте Петролеро в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.24. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.02, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.28.

По меркам национального чемпионата Университарио Лима это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Университарио Лима является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Университарио Лима пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

На выезде футбольный клуб Орьенте Петролеро выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Орьенте Петролеро выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Орьенте Петролеро добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая сильную игру хозяев матча Университарио Лима – Орьенте Петролеро на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Орьенте Петролеро, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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