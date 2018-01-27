Генгам — Нант прогноз профессионала 27.01.18

27-го января 2018 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Генгам – Нант. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Генгам, а вот игроки ФК Нант смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 22:00 по МСК.

Если футбольные клубы Генгам и Нант в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.24. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.58, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.115.

По меркам национального чемпионата Генгам это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Генгам является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Генгам пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Нант постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Хозяева матча Генгам – Нант предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Генгам больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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