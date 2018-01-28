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|Клермон
|26.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Аутсайдер французской Лиги 2 "Кевийи" попытается навязать борьбу более статусному "Клермону"
|Франкфурт
|26.01 22:30 по МСК.
|М'Гладбах
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия" определят, кто более достоин представлять страну в Лиге чемпионов
|Валенсия
|26.01 22:30 по МСК.
|Химки М
“Химки” достойно выступают в этом розыгрыше Евролиги, имея все шансы квалифицироваться в плей-офф турнира. Ранее сомнений в вероятном победителе этой встречи даже бы не возникло. Однако “Валенсия” в последнее время серьезно разыгралась. Команда Видорреты победила в трех из пяти предыдущих матчей. Причем обыгрывали испанцы не только соседей по турнирной таблице, но и “Панатинаикос”. Какой прогноз сделать на предстоящий поединок?
|Дижон
|26.01 22:45 по МСК.
|Ренн
Программу 23-го тура чемпионата Франции открывают "Дижон" и "Ренн"
|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|Боруссия
|27.01 17:30 по МСК.
|Фрайбург
Дортмундская "Боруссия" в 2018 году еще не побеждала...
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
Хозяев матча Тигрес – Пачука 28.01.2018 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 04:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Тигрес – Пачука неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 5.8. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.79 и 3.44.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Тигрес существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Тигрес проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Тигрес никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
За последние четыре недели футбольному клубу Пачука пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Пачука находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Пачука намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Пачука в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Тигрес – Пачука, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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