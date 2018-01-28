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|Клермон
|26.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Аутсайдер французской Лиги 2 "Кевийи" попытается навязать борьбу более статусному "Клермону"
|Франкфурт
|26.01 22:30 по МСК.
|М'Гладбах
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия" определят, кто более достоин представлять страну в Лиге чемпионов
|Валенсия
|26.01 22:30 по МСК.
|Химки М
“Химки” достойно выступают в этом розыгрыше Евролиги, имея все шансы квалифицироваться в плей-офф турнира. Ранее сомнений в вероятном победителе этой встречи даже бы не возникло. Однако “Валенсия” в последнее время серьезно разыгралась. Команда Видорреты победила в трех из пяти предыдущих матчей. Причем обыгрывали испанцы не только соседей по турнирной таблице, но и “Панатинаикос”. Какой прогноз сделать на предстоящий поединок?
|Дижон
|26.01 22:45 по МСК.
|Ренн
Программу 23-го тура чемпионата Франции открывают "Дижон" и "Ренн"
|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|Боруссия
|27.01 17:30 по МСК.
|Фрайбург
Дортмундская "Боруссия" в 2018 году еще не побеждала...
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
Футболисты клуба Монтеррей не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 28.01.2018 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Гвадалахара – Монтеррей идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 06:06 по МСК.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гвадалахара – Монтеррей коэффициент на победу гостей просел до 2.76. На ничью он остался неизменным — 3.38, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.74.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Гвадалахара на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Гвадалахара потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Гвадалахара в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В этом сезоне у футбольного клуба Монтеррей совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Монтеррей находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Монтеррей выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Монтеррей в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Хозяева матча Гвадалахара – Монтеррей предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Гвадалахара больше 1.5 гола.
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