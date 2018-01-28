Гвадалахара — Монтеррей прогноз и ставки от профессионала 28.01.18

Футболисты клуба Монтеррей не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 28.01.2018 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Гвадалахара – Монтеррей идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 06:06 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гвадалахара – Монтеррей коэффициент на победу гостей просел до 2.76. На ничью он остался неизменным — 3.38, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.74.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Гвадалахара на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Гвадалахара потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Гвадалахара в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В этом сезоне у футбольного клуба Монтеррей совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Монтеррей находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Монтеррей выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Монтеррей в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Хозяева матча Гвадалахара – Монтеррей предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Гвадалахара больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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