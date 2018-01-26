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Барселона — Алавес прогноз и ставки от профессионала 28.01.18

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Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Аяччо 27.01 17:00 по МСК. Тур #
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Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# РБ Лейпциг 27.01 17:30 по МСК. Гамбург #
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# Боруссия 27.01 17:30 по МСК. Фрайбург #
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Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Метц 27.01 22:00 по МСК. Ницца #
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Франция футбол: Франция – Лига 1
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В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
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Прогноз от наших экспертов
Барселона — Алавес прогноз и ставки от профессионала 28.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Барселона и Алавес назначена на 28 января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Барселона. По Москве начало данной игры в 22:45.

Самый большой коэффициент в матче Барселона – Алавес идет на гостей и составляет 34, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 19. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.075.

Свой последний матч клуб Барселона провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Барселона крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Алавес. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Алавес продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Алавес крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Барселона и Алавес, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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