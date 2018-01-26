Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|РБ Лейпциг
|27.01 17:30 по МСК.
|Гамбург
"Гамбургу" после смены тренера предстоит непростой выезд в Лейпциг
|Боруссия
|27.01 17:30 по МСК.
|Фрайбург
Дортмундская "Боруссия" в 2018 году еще не побеждала...
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
|Турин
|28.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
Когда "Беневенто" в чемпионате Италии наберет первые очки на выезде?
|Леверкузен
|28.01 17:30 по МСК.
|Майнц 05
В игре первого круга "Майнц" обыграл "Байер" со счетом 3:1. "Карнавальщики" становятся спецами по "аптекарям"?
|Севилья
|28.01 20:30 по МСК.
|Хетафе
За последние 6 матчей в чемпионате Испании "Севилья" одержала всего одну победу...
Личная встреча между футбольными клубами Барселона и Алавес назначена на 28 января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Барселона. По Москве начало данной игры в 22:45.
Самый большой коэффициент в матче Барселона – Алавес идет на гостей и составляет 34, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 19. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.075.
Свой последний матч клуб Барселона провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Барселона крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Алавес. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Алавес продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Алавес крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Барселона и Алавес, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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