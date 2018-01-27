Прогнозы и ставки на матч НАК — ВВВ-Венло 27.01.18

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда НАК и команда ВВВ-Венло. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

Выбирая интересный футбольный матч, эксперты нашего портала всегда стараются предложить максимальное количество ставок, чтобы любители футбола, которые отправляются на стадион болеть за свою любимую футбольную команду, или будут наблюдать за развитием событий у экранов телевизоров, могли не просто насладиться матчем, но и заработать, сделав ставки в букмекерских конторах. Лучше всего, как показывает практика, нам удаются прогнозы на статистику. Вообще, прогнозировать статистику того или иного футбольного матча довольно-таки просто. Для этого достаточно использовать специальные ресурсы, которые ведут учет различных статистических показателей команд в матчах текущего и прошлых чемпионатов. Однако здесь главное не только научиться пользоваться такими ресурсами, но и делать это вместе с анализом другой информации. В ближайшем туре чемпионата нас привлек матч команды НАК и команды ВВВ-Венло оба футбольных клуба неплохо зарекомендовали себя в текущем сезоне. Наши эксперты полагают, что в сегодняшнем матче будет борьба, так как и хозяева поля, и гости имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы. Матч может получиться очень напряженным, богатым на фолы и желтые карточки, так как в составах обеих команд выступают футболисты, которые, при определенном стечении обстоятельств, могут сыграть против своих соперников довольно грубо, да и главный арбитр матч – суровый рефери, не привыкший потакать грубиянам. В общем, нас ждет матч в лучших традициях футбольных противостояний, где на кону стоит только победа.

Встреча команды НАК и команды ВВВ-Венло будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды НАК и команды ВВВ-Венло, скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды НАК, так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды ВВВ-Венло. Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды ВВВ-Венло. Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

Триумфатором станет НАК — 2.4, нет победителей — 3.42, триумфатором станет ВВВ-Венло — 2.712.

Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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