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Эксперты Betfaq делятся надежной ставкой по матчу Второй немецкой Бундеслиги
Футболисты клуба Генк не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 30-го января 2018 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Кортрейк – Генк идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:45 по МСК.
Если футбольные клубы Кортрейк и Генк в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 0. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 0, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 0.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Кортрейк на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Кортрейк потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Кортрейк в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
За последние четыре недели футбольному клубу Генк пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Генк находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Генк намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Генк в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Учитывая статистику личных встреч Кортрейк – Генк, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Генк еще не разу не проигрывал в два мяча.
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