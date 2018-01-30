Банфилд — Индепендиенте дел Валле прогноз специалиста 31.01.18

31 января футбольному клубу Банфилд на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Индепендиенте дел Валле. По Москве данная игра стартует в 03:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Если футбольные клубы Банфилд и Индепендиенте дел Валле в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.52. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.74, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 5.6.

Футбольный клуб Банфилд в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Банфилд сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Банфилд выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Банфилд не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Индепендиенте дел Валле может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Индепендиенте дел Валле надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Индепендиенте дел Валле имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Банфилд – Индепендиенте дел Валле, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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