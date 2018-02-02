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|Екатерина Макарова
|31.01 18:30 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Матч 1 круга на теннисном турнире в Санкт-Петербурге между российскими теннисистками Анастасией Павлюченковой и Екатериной Макаровой ожидает нас 31 января.
|Зенит Ст.-Петербург
|31.01 19:00 по МСК.
|Л. Ритас
Два подряд поражения от «Баварии» поставили «Зенит» в несколько затруднительное положение. Теперь у россиян одинаковое количество побед с «Торино» и на один триумф больше, чем у «Летувос Ритас». Как можно понять уже сейчас, судьба второй путевки в плей-офф Еврокубка будет решаться в поединке питерцев с итальянцами. Однако проигрыш россиян литовцам может еще больше усложнить жизнь команде Карасева. Для «Летувоса», напротив, победа в предстоящем матче является единственным шансом пробиться дальше. Других вариантов у прибалтийского клуба нет. Чего ожидать от этого поединка?
|Ньюкасл
|31.01 22:45 по МСК.
|Бёрнли
Последнюю домашнюю победу в Премьер-лиге "Ньюкасл" одержал еще 21 октября 2017 года
|Саутгемптон
|31.01 22:45 по МСК.
|Брайтон
"Саутгемптон" не может выиграть в Премьер-лиге 11 матчей подряд, а "Брайтон" не забивает в гостях 600 минут. Чья серия прервется?
|Ман Сити
|31.01 23:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Манчестер Сити" продолжает претендовать на все четыре трофея сезона. Букмекеры не сомневаются в победе над "Вест Бромвичем", но каким получится выигрыш?
|Сток
|31.01 23:00 по МСК.
|Уотфорд
В Премьер-лиге "Уотфорд" сыграет первый матч под руководством нового главного тренера
В 03:30 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Олимпия Асунсьон – Атлетико Джуниор. Футбольный поединок запланировали на 02.02.2018, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Олимпия Асунсьон – Атлетико Джуниор неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.03 и 3.18.
Две недели назад футбольный клуб Олимпия Асунсьон получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Олимпия Асунсьон из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Олимпия Асунсьон выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Олимпия Асунсьон – Атлетико Джуниор у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Атлетико Джуниор уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Атлетико Джуниор практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Атлетико Джуниор демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Олимпия Асунсьон – Атлетико Джуниор являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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