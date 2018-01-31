Олимпик Марсель — Мец: прогноз, ставки букмекера на матч. 02.02.18

История противостояния Олимпик Марсель – Мец длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Олимпик Марсель одержал 51 победу, а на счету ФК Мец 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02 февраля и по московскому времени его начало будет в 22:45.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Олимпик Марсель – Мец определились с коэффициентами. На ФК Олимпик Марсель выставили 1.29, на мировую между командами — 6, а ставки на гостей матча принимаются по 13.5.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Олимпик Марсель на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Олимпик Марсель потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Олимпик Марсель в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

На выезде футбольный клуб Мец выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Мец выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Мец добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

В футбольном поединке Олимпик Марсель – Мец эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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