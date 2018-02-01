Аргентинос Хуниорс — Дефенса и Юстиция прогноз и ставки от специалиста 03.02.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 03 февраля, так как именно в этот день на поле сойдутся Аргентинос Хуниорс и Дефенса и Юстиция. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Дефенса и Юстиция сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Аргентинос Хуниорс. Начало данной игры произойдет в 01:00 по московскому времени.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Аргентинос Хуниорс – Дефенса и Юстиция, занизив на них коэффициент до 2.36. Поставить на ничью можно по 3.24, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.44.

На своем поле футбольный клуб Аргентинос Хуниорс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Аргентинос Хуниорс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Аргентинос Хуниорс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Последний матч футбольного клуба Дефенса и Юстиция прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Дефенса и Юстиция находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Дефенса и Юстиция в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

В футбольном поединке Аргентинос Хуниорс – Дефенса и Юстиция эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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