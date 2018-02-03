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Бельграно — Ланус: прогноз, ставки букмекера на матч. 03.02.18

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Бельграно — Ланус: прогноз, ставки букмекера на матч. 03.02.18

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 03.02.2018, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Бельграно и Ланус. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Бельграно, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:15.

Ставки на футбольную встречу Бельграно – Ланус уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.77. Уверенные в победе гостей могут поставить на 2.945, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.1.

В прошлом поединке футбольного клуба Бельграно основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Бельграно будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Бельграно есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Ланус пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ланус находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ланус намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ланус в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

На поединок Бельграно – Ланус идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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