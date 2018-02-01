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|Торку Кониаспор
|01.02 20:30 по МСК.
|Галатасарай
Кубковый матч в Турции. В 1/4 финала сойдутся "Коньяспор" и "Галатасарай"
|Барселона
|01.02 21:00 по МСК.
|Армани Милан
«Барселона» и «Милан» - это два неудачника текущего розыгрыша Евролиги, которым о выходе в плей-офф приходиться только мечтать. Каталонцы отстают от восьмой строчки на четыре победы, а итальянцы на пять. Однако даже при таких раскладах на двенадцатом месте все-таки престижнее находится, чем на последнем, поэтому в предстоящей встрече все равно стоит ожидать упорной борьбы. В первом круге в поединке этих команд победа досталась «Милану», который выиграл 78:74. Как же сложится предстоящий матч?
|Барселона
|01.02 23:30 по МСК.
|Валенсия
Полуфинал Кубка Испании. "Барселона" и "Валенсия" встречаются на "Камп Ноу"
|Париж
|02.02 22:00 по МСК.
|Ньор
Во французском футбол пишется новая сказка. Определяем выгодную ставку в матче "Париж" - "Ньор"
|Кельн
|02.02 22:30 по МСК.
|Боруссия
Главный тренер "Боруссии" Петер Штёгер отправляется в гости к своему бывшему клубу - "Кельну"
В последнем противостоянии Ньюкасл Джетс – Мельбурн Виктори свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 03-го февраля 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 09:35. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Ньюкасл Джетс обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
В футбольном поединке Ньюкасл Джетс – Мельбурн Виктори букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.48, на ничью выставили 3.38, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.51.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Ньюкасл Джетс отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Ньюкасл Джетс еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Ньюкасл Джетс пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
После того, как футбольный клуб Мельбурн Виктори выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Мельбурн Виктори удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Ньюкасл Джетс и Мельбурн Виктори, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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