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|Нюрнберг
|02.02 20:30 по МСК.
|Эрцгебирге Ауэ
Анализируем матч Второй Бундеслиги. Как завершится поединок "Нюрнберга" и "Эрцгебирге"? Ответ в прогнозе
|Бамберг
|02.02 22:00 по МСК.
|Панатинайкос
В одном из матчей 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Бамберг» будет принимать «Панатинаикос». Будущие соперники сейчас на разных полюсах турнирной таблицы и с каждым проигранным поединком шансы немецкого клуба на попадание в первую восьмерку становятся все более призрачными. Удастся ли хозяевам выиграть в этой встрече? Попробуем разобраться.
|Париж
|02.02 22:00 по МСК.
|Ньор
Во французском футбол пишется новая сказка. Определяем выгодную ставку в матче "Париж" - "Ньор"
|Тур
|02.02 22:00 по МСК.
|Осер
"Тур" и "Осер" по ходу сезона успели сменить наставников. Что же после этого изменилось?
|Кельн
|02.02 22:30 по МСК.
|Боруссия
Главный тренер "Боруссии" Петер Штёгер отправляется в гости к своему бывшему клубу - "Кельну"
|Ингольштадт
|03.02 15:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Вторая Бундеслига. "Ингольштадт" против "Гройтер Фюрт". Есть надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0!
|Вест Бромвич
|03.02 18:00 по МСК.
|Саутгемптон
В Премьер-лиги встречаются две команды из зоны вылета. Борьба за выживание обостряется...
Болельщики 04-го февраля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Сантос Лагуна и Тихуана. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 04:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Самый большой коэффициент в матче Сантос Лагуна – Тихуана идет на гостей и составляет 3.66, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.34. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.22.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Сантос Лагуна использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Сантос Лагуна, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Сантос Лагуна выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Тихуана постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Учитывая сильную игру хозяев матча Сантос Лагуна – Тихуана на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Тихуана, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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