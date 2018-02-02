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|Нюрнберг
|02.02 20:30 по МСК.
|Эрцгебирге Ауэ
Анализируем матч Второй Бундеслиги. Как завершится поединок "Нюрнберга" и "Эрцгебирге"? Ответ в прогнозе
|Бамберг
|02.02 22:00 по МСК.
|Панатинайкос
В одном из матчей 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Бамберг» будет принимать «Панатинаикос». Будущие соперники сейчас на разных полюсах турнирной таблицы и с каждым проигранным поединком шансы немецкого клуба на попадание в первую восьмерку становятся все более призрачными. Удастся ли хозяевам выиграть в этой встрече? Попробуем разобраться.
|Париж
|02.02 22:00 по МСК.
|Ньор
Во французском футбол пишется новая сказка. Определяем выгодную ставку в матче "Париж" - "Ньор"
|Тур
|02.02 22:00 по МСК.
|Осер
"Тур" и "Осер" по ходу сезона успели сменить наставников. Что же после этого изменилось?
|Кельн
|02.02 22:30 по МСК.
|Боруссия
Главный тренер "Боруссии" Петер Штёгер отправляется в гости к своему бывшему клубу - "Кельну"
|Ингольштадт
|03.02 15:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Вторая Бундеслига. "Ингольштадт" против "Гройтер Фюрт". Есть надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0!
|Вест Бромвич
|03.02 18:00 по МСК.
|Саутгемптон
В Премьер-лиги встречаются две команды из зоны вылета. Борьба за выживание обостряется...
04-го февраля 2018 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Централ Кост Маринерс – Вестерн Сидней Уондерерс. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Централ Кост Маринерс, а вот игроки ФК Вестерн Сидней Уондерерс смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 09:00 по МСК.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Централ Кост Маринерс – Вестерн Сидней Уондерерс, выставив коэффициент 2.575 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 2.44, а поставить на ничью возможно по 3.36.
На своем поле футбольный клуб Централ Кост Маринерс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Централ Кост Маринерс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Централ Кост Маринерс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Сейчас футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Вестерн Сидней Уондерерс забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Централ Кост Маринерс – Вестерн Сидней Уондерерс, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Вестерн Сидней Уондерерс.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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