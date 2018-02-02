Централ Кост Маринерс — Вестерн Сидней Уондерерс прогноз профессионала на матч 04.02.18

04-го февраля 2018 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Централ Кост Маринерс – Вестерн Сидней Уондерерс. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Централ Кост Маринерс, а вот игроки ФК Вестерн Сидней Уондерерс смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 09:00 по МСК.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Централ Кост Маринерс – Вестерн Сидней Уондерерс, выставив коэффициент 2.575 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 2.44, а поставить на ничью возможно по 3.36.

На своем поле футбольный клуб Централ Кост Маринерс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Централ Кост Маринерс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Централ Кост Маринерс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Вестерн Сидней Уондерерс забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Централ Кост Маринерс – Вестерн Сидней Уондерерс, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Вестерн Сидней Уондерерс.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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