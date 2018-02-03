Брест — Реймс: прогноз, ставки букмекера на матч. 05.02.18

05 февраля футбольному клубу Брест на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Реймс. По Москве данная игра стартует в 22:45 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

В футбольном поединке Брест – Реймс букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 3.36, на ничью выставили 3.3, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.37.

Две недели назад футбольный клуб Брест получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Брест из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Брест выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Брест – Реймс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Реймс в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Реймс демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Реймс забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Реймс имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

В футбольном поединке Брест – Реймс эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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