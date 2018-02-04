Витория Сетубал — Белененсеш: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 06.02.18

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 06-го февраля 2018 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Витория Сетубал и Белененсеш. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Витория Сетубал, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 00:00.

Если футбольные клубы Витория Сетубал и Белененсеш в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.1. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.62, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.14.

Футбольный клуб Витория Сетубал в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Витория Сетубал сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Витория Сетубал выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Витория Сетубал не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Белененсеш в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Белененсеш демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Белененсеш забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Белененсеш имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая статистику личных встреч Витория Сетубал – Белененсеш, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Белененсеш еще не разу не проигрывал в два мяча.

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