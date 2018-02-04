Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Хеллас
|04.02 14:30 по МСК.
|Рома
"Верона" после крупной победы над "Фиорентиной" готовится ко встрече с "Ромой"
|Брауншвейг
|04.02 15:30 по МСК.
|Кайзерслаутерн
Эксперты готовы поделиться надежным вариантом из Второй немецкой Бундеслиги
|Нумансия
|04.02 20:00 по МСК.
|Реус
Испанская Сегунда может подарить солидный доход. Видим реальную возможность!
|Гирона
|04.02 20:30 по МСК.
|Ат. Бильбао
В чемпионате Испании "Атлетик" не проигрывает на протяжении 10-ти матчей...
|Лас Палмас
|05.02 23:00 по МСК.
|Малага
В чемпионате Испании встретятся борцы за выживание - "Лас-Пальмас" и "Малага". Мы знаем, что лучше выбрать!
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 06-го февраля 2018 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Витория Сетубал и Белененсеш. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Витория Сетубал, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 00:00.
Если футбольные клубы Витория Сетубал и Белененсеш в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.1. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.62, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.14.
Футбольный клуб Витория Сетубал в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Витория Сетубал сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Витория Сетубал выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Витория Сетубал не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Футбольный клуб Белененсеш в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Белененсеш демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Белененсеш забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Белененсеш имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Учитывая статистику личных встреч Витория Сетубал – Белененсеш, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Белененсеш еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq