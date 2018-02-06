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История противостояния Сан Мартин Сан-Хуан – Атлетико Тигре длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сан Мартин Сан-Хуан одержал 51 победу, а на счету ФК Атлетико Тигре 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 06.02.2018 и по московскому времени его начало будет в 03:15.
Гости футбольного поединка Сан Мартин Сан-Хуан – Атлетико Тигре получили коэффициент 3.8 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.24, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.22.
По меркам национального чемпионата Сан Мартин Сан-Хуан это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Сан Мартин Сан-Хуан является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Сан Мартин Сан-Хуан пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
После того, как футбольный клуб Атлетико Тигре выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Атлетико Тигре удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Хозяева матча Сан Мартин Сан-Хуан – Атлетико Тигре предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Сан Мартин Сан-Хуан больше 1.5 гола.
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