Прогноз на матч Чакарита Джуниорс — Велес Сарсфилд 06.02.18

В современном футболе каждый тур чемпионатов сопровождается яркими матчами, в которых встречаются пусть и не лидеры чемпионатов, но команды, в составе которых выступает много амбициозных футболистов, способных порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, если рассматривать результаты большинства футбольных чемпионатов, то можно отметить тенденцию результативного футбола, который потихоньку вытесняет скучный оборонительный футбол с минимумом моментов. Действительно, болельщики хотят видеть своих кумиров, действующих в стремительных атаках на ворота своих соперников, забивающих голы и празднующих успех. В составах многих футбольных команд достаточно молодых футболистов, которые жаждут признания, жаждут играть в футбол на самом высоком уровне, и добиваться наград. Именно на таких футболистов делают ставку многие современные футбольные менеджеры. И эта ставка вполне себя оправдывает, так как, наряду с яркой игрой, команды демонстрируют результат. А это для команд – самое главное. Сегодня болельщиков ждет интересный матч, команда Чакарита Джуниорс и команда Велес Сарсфилд – участник этого противостояния, известные футбольные клубы. Сейчас обеим командам крайне необходимо удержать занимаемые позиции в турнирной таблице чемпионата, а для этого нужно стабильно набирать очки. Сделать это можно только благодаря активным атакующим действиям. Эксперты нашего портала, после тщательно анализа этого футбольного матча, пришли к выводу, что игра будет очень интересной и динамичной, поэтому советуем не пропустить этот матч и воспользоваться прогнозами, предложенными ниже.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Чакарита Джуниорс и команда Велес Сарсфилд тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Чакарита Джуниорс и команда Велес Сарсфилд практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Чакарита Джуниорс и команда Велес Сарсфилд продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Велес Сарсфилд более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Велес Сарсфилд в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Чакарита Джуниорс и команда Велес Сарсфилд много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Матч завершится победой Чакарита Джуниорс — 3.14, матч завершится победой Велес Сарсфилд — 2.58, нет победителей — 3.15.

Для экспертов нашего ресурса матч команды Чакарита Джуниорс и команды Велес Сарсфилд не оказался сложным орешком. Для составления прогнозов на этот матч мы воспользовались различными источниками информации, что позволило нам сделать тщательный анализ предложений букмекеров, и составить интересные прогнозы на матч. Обеим командам необходимо просто доиграть сезон, так как они практически решили все свои задачи в турнирной таблице. Именно поэтому мы ждем от этого противостояния открытой игры с большим количеством голевых моментов. Наши эксперты обратили внимание не только на исходы, но и на статистику матча, где мы нашли много интересных предложений букмекеров. Вообще, в последнее время букмекеры стали предлагать большой выбор различных дополнительных ставок, что только на руку нашим экспертам, так как есть из чего выбрать. В общем, матч будет интересным, пусть в нем и не будет жесткой борьбы, но опасные моменты и забитые мячи должны исправить этот недочет. Всем удачных ставок и зрелищного футбола. Не забывайте делать ставки по нашим прогнозам, так как на дистанции это принесет солидный плюс.

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