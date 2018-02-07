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Монпелье — Лион прогноз и ставки от специалиста 07.02.18

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Прогноз от наших экспертов
Монпелье — Лион прогноз и ставки от специалиста 07.02.18

07.02.2018 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Монпелье – Лион. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Монпелье, а вот игроки ФК Лион смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.

Букмекеры считают фаворитом поединка Монпелье – Лион гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.72. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.7, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Монпелье уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Монпелье сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Монпелье не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Лион уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Лион практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Лион демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая статистику личных встреч Монпелье – Лион, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Лион еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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