Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Лимассол
|06.02 18:00 по МСК.
|Pafos
В чемпионате Кипра готовы предложить коэффициент выше 2.0! Шансы на выигрыш более чем хорошие
|Орасио Себальос
|06.02 20:00 по МСК.
|Тиаго Моура Монтейро
Матч 1 круга на теннисном турнире в Кито между Орасио Себальосом и Тьяго Монтейро ожидает нас 6 февраля.
|Галатасарай
|06.02 20:15 по МСК.
|Альба
Последний тур группового этапа Еврокубка откроется полутоварищеским матчем двух команд, которые уже окончательно лишились шансов на выход в следующий раунд. Турецкий «Галатасарай» и немецкая «Альба» выяснят в Стамбуле, кто сильнее. Учитывая ужасную форму «Галатасарая», шансов больше у немцев, но ведь играет команда Октая Махмути на родной арене. Чего ожидать от этого матча?
|Осер
|06.02 20:30 по МСК.
|Хербьер
Предлагаем прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции. "Осер" принимает "Ле Арбье"
|Зволле
|06.02 22:45 по МСК.
|Херенвеен
В чемпионате Голландии сойдутся команды, которые ставят перед собой задачу попасть в Лигу Европы
|Суонси
|06.02 23:05 по МСК.
|Ноттс Каунти
В Кубке Англии "Суонси" и "Ноттс Каунти" не смогли определить победителя в первом матче. Кто окажется сильнее в переигровке?
|Ларисса
|07.02 18:15 по МСК.
|Яннина
1/4 финала Кубка Греции. Кто пойдет дальше - "Ларисса" или "Яннина"?
|Шальке 04
|07.02 22:45 по МСК.
|Вольфсбург
"Шальке" против "Вольфсбурга" - одна из самых интересных пар в 1/4 финала Кубка Германии
В 02:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Васко да Гама – Универсидад де Консепсьон, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 08.02.2018 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Васко да Гама сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Гости поединка Васко да Гама – Универсидад де Консепсьон от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 5.75. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.66, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.82.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Васко да Гама существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Васко да Гама проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Васко да Гама никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Универсидад де Консепсьон уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Универсидад де Консепсьон практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Универсидад де Консепсьон демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
В футбольном поединке Васко да Гама – Универсидад де Консепсьон эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq