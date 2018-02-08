Васко да Гама — Универсидад де Консепсьон прогноз профессионала 08.02.18

В 02:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Васко да Гама – Универсидад де Консепсьон, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 08.02.2018 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Васко да Гама сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Гости поединка Васко да Гама – Универсидад де Консепсьон от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 5.75. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.66, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.82.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Васко да Гама существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Васко да Гама проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Васко да Гама никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Универсидад де Консепсьон уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Универсидад де Консепсьон практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Универсидад де Консепсьон демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

В футбольном поединке Васко да Гама – Универсидад де Консепсьон эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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