Хорхе Вильстерманн — Орьенте Петролеро прогноз профессионала 09.02.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 09.02.2018, так как именно в этот день на поле сойдутся Хорхе Вильстерманн и Орьенте Петролеро. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Орьенте Петролеро сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Хорхе Вильстерманн. Начало данной игры произойдет в 03:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка Хорхе Вильстерманн – Орьенте Петролеро гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.34. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.264, а на ничейный результат можно поставить по 3.32.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Хорхе Вильстерманн существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Хорхе Вильстерманн проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Хорхе Вильстерманн никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Орьенте Петролеро построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Орьенте Петролеро выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Хорхе Вильстерманн – Орьенте Петролеро не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ставить на матч Хорхе Вильстерманн – Орьенте Петролеро лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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