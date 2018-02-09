Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Ларисса
|07.02 18:15 по МСК.
|Яннина
1/4 финала Кубка Греции. Кто пойдет дальше - "Ларисса" или "Яннина"?
|Лукаш Лако
|07.02 19:00 по МСК.
|Йозеф Ковалик
Матч 2 круга на теннисном турнире в Софии между Лукашем Лацко и Йозефом Коваликом ожидает нас 7 февраля.
|Метц
|07.02 20:30 по МСК.
|Каен
Во Франции играются матчи 1/8 финала Кубка. Среди потенциально успешных для выигрыша выделим поединок "Метца" и "Кана"
|Шальке 04
|07.02 22:45 по МСК.
|Вольфсбург
"Шальке" против "Вольфсбурга" - одна из самых интересных пар в 1/4 финала Кубка Германии
|Монпелье
|07.02 23:00 по МСК.
|Лион
1/8 финала Кубка Франции. Классно обороняющийся "Монпелье" принимает круто атакующий "Лион". Кто окажется сильнее?
|Атромитос
|08.02 20:30 по МСК.
|ПАОК
"Атромитос" и "ПАОК" готовы провести ответный матч 1/2 финала Кубка Греции
|Брюгге
|08.02 22:45 по МСК.
|Стандард Льеж
В ответном поединке "Брюгге" и "Стандард" решат, кто проследует в финал Кубка Бельгии
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 09.02.2018, так как именно в этот день на поле сойдутся Хорхе Вильстерманн и Орьенте Петролеро. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Орьенте Петролеро сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Хорхе Вильстерманн. Начало данной игры произойдет в 03:30 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом поединка Хорхе Вильстерманн – Орьенте Петролеро гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.34. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.264, а на ничейный результат можно поставить по 3.32.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Хорхе Вильстерманн существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Хорхе Вильстерманн проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Хорхе Вильстерманн никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Орьенте Петролеро построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Орьенте Петролеро выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Хорхе Вильстерманн – Орьенте Петролеро не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Ставить на матч Хорхе Вильстерманн – Орьенте Петролеро лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq