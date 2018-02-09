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|Ларисса
|07.02 18:15 по МСК.
|Яннина
1/4 финала Кубка Греции. Кто пойдет дальше - "Ларисса" или "Яннина"?
|Лукаш Лако
|07.02 19:00 по МСК.
|Йозеф Ковалик
Матч 2 круга на теннисном турнире в Софии между Лукашем Лацко и Йозефом Коваликом ожидает нас 7 февраля.
|Метц
|07.02 20:30 по МСК.
|Каен
Во Франции играются матчи 1/8 финала Кубка. Среди потенциально успешных для выигрыша выделим поединок "Метца" и "Кана"
|Шальке 04
|07.02 22:45 по МСК.
|Вольфсбург
"Шальке" против "Вольфсбурга" - одна из самых интересных пар в 1/4 финала Кубка Германии
|Монпелье
|07.02 23:00 по МСК.
|Лион
1/8 финала Кубка Франции. Классно обороняющийся "Монпелье" принимает круто атакующий "Лион". Кто окажется сильнее?
|Атромитос
|08.02 20:30 по МСК.
|ПАОК
"Атромитос" и "ПАОК" готовы провести ответный матч 1/2 финала Кубка Греции
|Брюгге
|08.02 22:45 по МСК.
|Стандард Льеж
В ответном поединке "Брюгге" и "Стандард" решат, кто проследует в финал Кубка Бельгии
09.02.2018 футбольному клубу Мельбурн Виктори на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Брисбен Роар. По Москве данная игра стартует в 11:50 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Мельбурн Виктори – Брисбен Роар, занизив на них коэффициент до 1.77. Поставить на ничью можно по 3.74, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.28.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Мельбурн Виктори на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Мельбурн Виктори потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Мельбурн Виктори в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Брисбен Роар постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Мельбурн Виктори – Брисбен Роар встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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